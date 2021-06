Conchiglie e ciottoli in valigia, multato turista americano

Voleva lasciare la Sardegna portando con sé un ricordo del mare dell'isola. Un turista statunitense è stato bloccato all'aeroporto di Alghero mentre si imbarcava sull'aereo per Pisa con ciottoli, conchiglie e altri reperti prelevati dalle spiagge e dai fondali sardi nascosti in valigia. I funzionari dell'Agenzia delle dogane, in collaborazione con i militari della Guardia di finanza, hanno sequestrato tutto il materiale, per un totale di 315 grammi e segnalato il turista, al quale sarà inflitta una sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro. Sempre all'aeroporto di Alghero, i funzionari dell'Agenzia e i finanzieri hanno sequestrato delle talee vegetali sprovviste di certificato di origine fitosanitario, portate in Sardegna da un uomo del Ghana, atterrato a Fertilia dopo avere fatto scalo a Roma Fiumicino.