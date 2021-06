Bruni è il nuovo 'ambassador' della One Ocean Foundation

Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa Prada Pirelli, unico italiano in regata nel SailGp Taranto con il ruolo di 'flight controller' su Team Japan, si aggiunge ai grandi nomi della vela che abbracciano la mission di One Ocean Foundation con il ruolo di 'ambassador'. "Proteggere il mare è un dovere per tutti - spiega Bruni - è un tema che mi sta particolarmente a cuore e sento di testimoniare personalmente questa urgenza, perché la mia vita di velista si svolge sul mare. Assumo il ruolo di 'Ambassador' con l'augurio che questo mio impegno sia di esempio innanzitutto per il pubblico che segue le regate di Taranto. Invito tutti a leggere e sottoscrivere la Charta Smeralda sul sito di One Ocean Foundation". La collaborazione tra Checco Bruni e One Ocean Foundation proseguirà negli anni a venire per diffonderne i valori attraverso i programmi agonistici del bravo timoniere italiano. "Siamo lieti di accogliere tra i nostri ambassador Checco Bruni, che conosco e apprezzo da anni - aggiunge il vicepresidente OOF, Riccardo Bonadeo - il suo contributo sarà utile per raggiungere i nuovi appassionati che si avvicinano alla vela grazie a SailGp e all'America's Cup". Le attività di One Ocean Foundation e la Charta Smeralda, che chiunque è invitato a sottoscrivere, sono visibili sul sito web www.1ocean.org