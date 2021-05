Metropolitana contro auto a Cagliari, due feriti

(ANSA) - CAGLIARI, 31 MAG - Incidente in via Italia a Cagliari. Una Fiat Punto con a bordo due persone è stata urtata sulla fiancata dalla metropolitana di superficie. Conducente e passeggero dell'auto sono stati trasportati al Brotzu e al Policlinico, con assegnato un codice rosso (per la dinamica dell'incidente) e un giallo. Non sono in pericolo di vita. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 10,30. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. La strada è provvisoriamente chiusa al traffico. Nessun ferito tra i passeggeri della metropolitana. (ANSA).