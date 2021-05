Calcio: Azzurri; Lazzari indisponibile, niente ritiro

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Il giocatore della Lazio, Manuel Lazzari, indisponibile per motivi personali, non si aggregherà al gruppo della Nazionale in ritiro da questa sera al Forte Village Resort. Lo rende noto la Figc.

Il ct Roberto Mancini ha convocato un gruppo di 33 calciatori a Santa Margherita di Pula (Cagliari) in vista dell'amichevole contro San Marino di venerdì prossimo a Cagliari e della scelta per la lista dei giocatori per l'Europeo al via l'11 giugno prossimo. (ANSA).