Festa dell'Europa: Consiglio regionale illuminato di blu

(ANSA) - CAGLIARI, 08 MAG - Il Palazzo del Consiglio regionale, in via Roma a Cagliari, da questa sera alle 20 sarà illuminato di blu in occasione della "Giornata dell'Europa".

Anche l'Assemblea legislativa sarda ha aderito alla proposta del Calre (Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee). (ANSA).