Musica: addio a Carlo Vespa, storico vocalist di Banda Beni

Il gruppo musicale Banda Beni annuncia un altro lutto. Stanotte si è spento Carlo Vespa, 68 anni, cagliaritano. Dopo la scomparsa del loro leader Mario Biggio, nel gennaio 2020, ora la band sarda che ha riempito le piazze negli anni Settanta e Ottanta e ha creato nell'Isola il genere rock cabaret, perde un altro componente. Cantante, arrangiatore, chitarrista, interprete di alcuni dei più famosi brani dei Banda Beni come "Rock e poi mi crock" e "Simeone Locci", versione sarda di "Somebody to love" dei Queen.

"Carlo è stato uno dei migliori, se non il migliore, vocalist anni '70 e '80", commenta l'amico e musicista Paolo Porcu. I Banda Beni, ovvero Filippo Vespa, il fratello di Carlo, ed Efisio Chessa, lo ricordano in un post su Facebook: "Aveva un timbro di voce veramente caratteristico e personale e ha scritto un gran numero di ottime canzoni, alcune delle quali inedite.

Tra le formazioni di cui ha fatto parte ricordiamo 40° parallelo e Mammuth '77, che poi diventò Il Gruppone con l'incisione del primo '45 giri Bella e Il Vecchio con l'armonica, brano scritto proprio da Carlo. Ora può cantare assieme al nostro Mario Biggio in Paradiso. "Grazias a Deus" è l' ultimo brano del gruppo pubblicato a Natale 2019 e composto nella parte musicale da Carlo Vespa.