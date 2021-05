Tagliagambe, primo filosofo Grand'Ufficiale della Repubblica

Primo filosofo in Italia nominato Grande ufficiale della Repubblica italiana: è il lombardo, ma sardo d'adozione (lavora nell'isola dal 1973) Silvano Tagliagambe. La carica, assegnata a personalitá del mondo della cultura, dello sport e dell'arte, è stata conferita su iniziativa del presidente Sergio Mattarella. In passato si sono visti assegnare il riconoscimento anche il premier Mario Draghi, il cannoniere del Cagliari Gigi Riva e la cantante Mina.

Nell'elenco anche personalità internazionali come John Fitgerald Kennedy e il regista giapponese Akira Kurosawa.

Tagliagambe, 75 anni, è professore emerito di Filosofia della scienza dell'Università di Sassari. Si è laureato in Filosofia con Ludovico Geymonat e si è perfezionato in Fisica all'Università Lomonosov di Mosca e all'Accademia delle Scienze dell'Urss. È stato docente di Filosofia della scienza alle Università di Cagliari, Pisa e Sapienza di Roma e nella Facoltà di Architettura dell'Università di Sassari. Ha curato l'edizione italiana delle opere di alcuni tra i più eminenti scienziati russi, tra cui D.I. Mendeleev e V.I. Vernadskij. È stato membro della commissione tecnico-scientifica per l'individuazione delle "Conoscenze fondamentali su cui si baserà l'apprendimento dei giovani nella scuola italiana nei prossimi decenni". È direttore della collana "Didattica del progetto" dell'editore FrancoAngeli e della collana "Filosofia della scienza" dell'Aracne editrice e della nuova collana di Studi florenskijani dell'editore Mimesis.

Nella sua lunga attività oltre 350 pubblicazioni. "È stata una piacevole sorpresa, non me l'aspettavo - confessa all'ANSA Tagliagambe - non avevo avuto nessun segnale". Premiato lui, e attraverso lui anche il mondo della filosofia.

"In un momento come quello che stiamo vivendo la riflessione sul pensiero e sui comportamenti diventa quanto mai attuale - sottolinea - La filosofia in questo contesto sta assumendo un valore e un rilievo particolare".