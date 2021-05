Teatro: a Nuoro progetto Piccola Compagnia della Magnolia

Si ispira alla figura e all'opera di Pasolini "Registri del sonno - prove di eresia", il docufilm de La Piccola Compagnia della Magnolia.

Il progetto approda a Nuoro in collaborazione con Sardegna Teatro. Il Teatro Eliseo ospita la residenza artistica di Giorgia Cerruti e Davide Giglio, cofondatori della compagnia torinese.

"Registri del sonno" è un registro, un catalogo di video-interviste che saranno realizzate a Casa Manconi, la nuova foresteria e hub creativo di Sardegna Teatro. Il materiale raccolto confluirà nell'opera video. L'invito è aperto alla cittadinanza di tutte le fasce d'età: nell'arco di tre giornate, il 20, 21 e 22 maggio, i partecipanti potranno offrire la loro testimonianza. Le interviste individuali dureranno circa mezz'ora. Coloro che vogliano essere protagonisti del docufilm, dovranno presentarsi con un oggetto da dare alle fiamme. Gli ospiti saranno accolti in una stanza dove spicca, in posizione centrale, un letto, simbolo del sonno e della stasi di questo tempo sospeso ma anche dell'auspicabile risveglio. Il ritorno alla coscienza è evocato attraverso le voci e le emozioni degli abitanti della città e dell'Isola ma non solo.

Si può infatti partecipare anche da remoto, inviando il proprio video-contributo della durata massima cinque minuti a ten@sardegnateatro.it. "Cosa è eretico nel nostro presente? Un pensiero che voglia allineare le parole eresia e utopia?".

Su questi e altri interrogativi si incentra il progetto, che offre spunti di riflessione sulle contraddizioni e le inquietudini del nostro tempo.