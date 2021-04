Covid: Sardegna in arancione ma ha numeri da zona gialla

La Sardegna mostra numeri da zona gialla nell'ultima bozza del monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità riferito alla settimana dal 19 al 25 aprile. Ma da lunedì 3 passerà dalla fascia rossa a quella arancione.

I dati però parlano di una situazione nettamente migliorata: l'indice di trasmissibilità, Rt, è confermato allo 0.81, tra i più bassi del Paese, e la classiificazione complessiva del rischio passa da "moderata" a "bassa".

Non vengono evidenziati nuovi focolai che sono dati in diminuzione (-36) e cala del 29,1% il numero dei casi in sette giorni che si attestano su 1.531 (95,6 per 100mila abitanti).