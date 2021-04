Contest MArteLive Sardegna, progetti sino al 31 luglio

Parte la chiamata per gli artisti per MArteLive Sardegna, vetrina per i nuovi e innovativi linguaggi dell' arte. Il festival-concorso multi artistico nazionale, con le sue "filiali" regionali, è dedicato agli under 39. L'edizione sarda è affidata ad Abaco Teatro Associazione per le Arti e Impatto Teatro. Per presentare il progetto artistico c'è tempo fino al 31 luglio. MArteLive si inserisce all'interno del 14/o Festival Multidisciplinare Internazionale "Giardini Aperti" organizzato da Abaco, in programma a Cagliari il 4 settembre in uno dei centri culturali, la location verrà svelata più avanti.

"L'iniziativa darà vita una coinvolgente performance, dove a fare da filo conduttore è l'intreccio fra le varie espressioni artistiche", spiega Karim Galici, attore e regista e fondatore di Impatto Teatro e referente regionale di MArteLive la cui direzione artistica è affidata a Rosalba Piras, attrice e regista di Abaco. In palio una serie di premi, il sostegno alle produzioni, residenze, ingaggi, borse di studio. "Preziosi strumenti di crescita professionale per artisti e compagnie", sottolinea Rosalba Piras. I vincitori di ciascuna Regione che saranno votati da una giuria tecnica e popolare accederanno poi alla finalissima della Biennale di Roma dove concorreranno anche i finalisti di MArteLive Europe.

L'innovativo format fa dialogare 16 discipline: teatro, danza, letteratura, arti circensi, pittura dal vivo, fotografia, fumetto, grafica, cinema, videoclip e veejingLive, video arte, musica e deejingLive, moda & riciclo e artigianato. Al progetto collaborano Roberta Vanali, critica e curatrice d'arte contemporanea, Francesco Deplano, video-maker e documentarista, Valentina Esu, operatrice culturale, Sabina Vannucci, docente del Pertini nel settore Moda in collaborazione con la giovane Adriana Morabito.