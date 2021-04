Covid: record contagi a Olbia, positivi salgono a 716

(ANSA) - OLBIA, 28 APR - "Olbia raggiunge la cifra record di 716 casi di positività al Covid, con 178 positivi in più rispetto a ieri". Lo riferisce il sindaco Settimo Nizzi, che non crede in una improvvisa escalation di contagi ma punta il dito contro l'Ats.

"È evidente che i dati che ci venivano forniti fossero sottostimati rispetto alla situazione reale - attacca il primo cittadino - tra i 178 che ci sono stati comunicati oggi rientrano anche numerosi casi di cui eravamo a conoscenza, ma che non erano mai stati censiti ufficialmente".

Il sindaco fa sapere di aver incaricato la polizia locale per la costituzione di "una task-force che esegua una ricognizione precisa e puntuale della reale situazione dei contagi in città".

Nizzi attende i dati di domani "per avere un'ulteriore conferma di quello che stiamo affermando e che abbiamo sempre affermato".

Se i numeri forniti oggi dal sistema sanitario lo preoccupano relativamente, a creargli qualche apprensione è il timore che il piano vaccinale possa subire un rallentamento. "Mi auguro che ci mettano nelle condizioni di andare avanti col nostro programma - conclude il sindaco di Olbia - ora più che mai è fondamentale intensificare le somministrazioni e completare prima possibile le vaccinazioni di tutti i cittadini". (ANSA).