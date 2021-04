Lirico Cagliari: Beltrami dirige il Requiem di Cherubini

(ANSA) - CAGLIARI, 13 APR - Il Requiem di Cherubini, la più elegante e solenne pagina musicale del compositore fiorentino, ritorna al Teatro Lirico di Cagliari.

Il concerto sinfonico-corale sarà proposto sabato 17 aprile, alle 21, con replica domenica 18, alle 18, in diretta dal Teatro Lirico su Videolina e in live streaming, in collaborazione con il Gruppo L'Unione Sarda.

Un concerto che segna un doppio debutto: l'esordio sul podio del teatro cagliaritano del direttore ligure Matteo Beltrami, che affronterà la prima volta questa straordinaria pagina musicale.

Fu composto nel 1816 ed eseguito, per la prima volta, il 21 gennaio dell'anno successivo nella Cattedrale di Saint-Denis di Parigi, in occasione del 24/o anniversario della morte di Luigi XVI, su commissione del regnante Luigi XVIII - fratello del sovrano ghigliottinato - che, dopo il Congresso di Vienna, chiama appunto Cherubini a dirigere la Cappella Reale.

La composizione piacque molto a Brahms, Schumann e, soprattutto, a Beethoven che lo preferiva, addirittura, a quello di Mozart.

Il tono pacato e composto, lo stile solenne e universale, l'uniformità musicale nobile e contenuta, fanno di questa pagina un vero capolavoro, come ebbe a scrivere lo stesso Hector Berlioz nel 1842 proprio in occasione della morte del compositore fiorentino.

A Cagliari l'ultima storica esecuzione risale al 1999: a dirigere i due complessi stabili fu Frans Brüggen con Paolo Vero maestro del coro. (ANSA).