Vaccini: Confapi, più celerità o tracollo per turismo sardo

Serve un cambio di passo sulla campagna anti Covid. O per la Sardegna la prossima stagione turistica sará quella del tracollo. È l'allarme lanciato da Confapi. L'organizzazione rilancia e propone le vaccinazioni in azienda, peraltro già previste dal legislatore nazionale.

"I medici del lavoro - spiega l'organizzazione - sono disponibili a vaccinare i nostri collaboratori, in sicurezza, in pochissimo tempo, dando una mano al sistema sanitario. Con il personale vaccinato potremo riaprire le nostre strutture garantendo soggiorni sicuri e tranquilli ai nostri ospiti".

Paura che la concorrenza vinca la battaglia dell'estate. "Siamo fortemente preoccupati dalle agguerrite campagne di comunicazione su "vacanze covid free" di paesi competitor turistici - spiega Confapi - come le Isole Greche che si sono organizzate e stanno erodendo importanti quote di mercato alla Sardegna. Gli operatori turistici non hanno beneficiato finora di adeguati ristori, sono stati particolarmente colpiti da questa pandemia che sta mettendo a repentaglio anni di lavoro e sacrifici". La ricetta? "È necessario - sostiene Riccardo Giachino delegato per il turismo di Confapi Sardegna - agire in fretta per evitare il tracollo della stagione turistica 2021".