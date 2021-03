Vaccini: Oristano, v-day per over80 domenica 28 al S.Martino

Giornata vaccinale domenica 28 marzo all'ospedale San Martino, destinata agli ultraottantenni residenti nel Comune di Oristano. La Assl chiarisce che saranno invitate alla somministrazione del vaccino Pfizer circa 1.200 persone con 80 o più anni d'età. L'ordine di convocazione avverrà in base alla data di nascita, a partire dai nati nel 1941. Questo numero sarà incrociato con quello degli ultraottantacinquenni che si sono registrati nel portale regionale dei vaccini, fino al raggiungimento delle 1200 convocazioni.

I 1200 cittadini Over 80 saranno convocati dal Comune di Oristano attraverso una lettera d'invito consegnata a domicilio dal personale della Protezione Civile coordinato dalla Fondazione Oristano, nella quale sarà indicato l'orario in cui presentarsi all'ospedale San Martino per la vaccinazione, "orario che si raccomanda di rispettare scrupolosamente - osserva la Assl - Insieme alla lettera d'invito sarà anche distribuita la modulistica (consenso informato, scheda anamnestica e nota informativadel vaccino Pfizer) che andrà riconsegnata compilata al personale sanitario al momento della vaccinazione. Nel caso in cui le persone invitate fossero allettate o comunque impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio, dovranno comunicarlo al personale della Protezione Civile al momento della consegna della lettera d'invito, in modo che possano essere successivamente vaccinate a domicilio".

Gli ultraottantenni residenti a Oristano che non ricevano la lettera d'invito alla vaccinazione per il 28 marzo saranno convocati in un'altra data che verrà comunicata successivament). "Nel caso in cui si verificassero diverse defezioni tra le persone invitate, al fine di ottimizzare i tempi e le risorse a disposizione il personale sanitario si riserva di convocare telefonicamente, nella stessa giornata di domenica 28 marzo, altrettante persone rispetto a quelle già invitate - sottolinea la Assl di Oristano - scorrendo gli elenchi degli ultraottantenni non ancora chiamati. Si raccomanda perciò a chi rientri in questo target, e fosse interessato alla vaccinazione, di tenersi a disposizione per la giornata di domenica per un'eventuale convocazione".