Sardegna bianca, al via obbligo test anche al porto Cagliari

Sono stati effettuati 140 tamponi rapidi questa mattina nel primo giorno di controlli obbligatori al porto di Cagliari, con l'arrivo del traghetto proveniente da Civitavecchia. Secondo quanto appreso, i passeggeri erano 116 dei quali 86 avevano gia fatto il test prima di partire. I controlli sono stati organizzati dall'Ats Sardegna con una decina di operatori sanitari suddivisi in quattro postazioni sistemate in cinque tende piazzate sul molo Sabaudo. Con la giornata di oggi sono ora operativi i punti di tracciamento della campagna "Sardegna SiCur"a nei cinque scali marittimi dell'Isola (Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Santa Tersa Gallura e Porto Torres) e nei tre aeroporti sardi (Cagliari-Elmas, Olbia e Alghero).

Le prescrizioni previste dall'ordinanza del governatore Christian Solinas sono valide sino al 24 marzo.

Nel frattempo l'Ats, anche in vista di un aumento dei flussi, sta cercando nuove residenze per le quarantene.Con un bando in scadenza domani il servizio sanitario regionale ha avviato la verifica di disponibilità tra le strutture alberghiere "ovvero ad altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità per garantire l'isolamento delle person"e. In particolare verranno privilegiate quelle strutture immediatamente disponibili site al massimo a 50 km di distanza dagli aeroporti di Olbia "Costa Smeralda" e Cagliari Elmas. L'affidamento prevede la garanzia del servizio sino al 30 giugno con un costo per persona di 66 euro, inva compresa .Due covid hotel sono già operativi nell'Isola a Oristano e Santa Maria Coghinas (Sassari).