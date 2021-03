Attentato dinamitardo a Siniscola, nel mirino due avvocati

Attentato dinamitardo, durante la notte, nel centro storico di Siniscola. Un ordigno è stato posizionato e fatto esplodere in via Lamarmora, proprio davanti all'ingresso della palazzina dove vivono Claudio e Luciano Trubbas, due cugini entrambi avvocati.

L'esplosione ha divelto il portone di ingresso ma non ha provocato altri danni ingenti.

Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato di Polizia della cittadina baroniese che indagano sulla vicenda.