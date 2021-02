Covid: solo 71 casi in Sardegna, tasso positività al 2%

Scende a 71 il numero dei casi di Covid-19 in Sardegna, dove il tasso di positività scende al 2% rispetto a 3.428 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Per ritrovare un numero simile di nuovi contagi bisogna ritornare a fine agosto 2020.

L'unità di crisi regionale registra però 8 decessi (994 in tutto). Sono invece 430 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-9 rispetto al dato di ieri), mentre sono 34 (-5) i pazienti in terapia intensiva.

I guariti sono complessivamente 22.312 (+527), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 233.