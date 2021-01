Lirico: giochi, fiabe e sinfonie per "Inverno in Musica"

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GEN - Una piccola antologia di classici per l'infanzia, ma non solo. Per il duplice appuntamento con "Inverno in musica", il Teatro Lirico di Cagliari propone tre pezzi d'autore per un ideale viaggio fra il 18/o e il 20/o secolo.

La rassegna prosegue sabato 30 gennaio alle 21 e in replica domenica 31 gennaio alle 18 con un concerto sinfonico in diretta dal Teatro cagliaritano che sarà trasmesso su Videolina e in streaming sui canali web del Gruppo L'Unione Sarda.

Dalla settecentesca Sinfonia "Kindersimphonie" attribuita a Leopold Mozart, padre di Wolfgang Amadeus, ed a Edmund Angerer, con un salto di due secoli al 900 con The Young Person's Guide to the Orchestra di Benjamin Britten.

Finale in bellezza con l'incantevole Pierino e il lupo, favola sinfonica per bambini di Sergej Prokof'ev.

Il concerto -p er il pubblico da casa nel rispetto delle norme sul contenimento del Covid - segna il debutto sul podio del Teatro Lirico di Cagliari di Enrico Calesso, direttore e pianista veneto, con un importante curriculum internazionale.

Dirigerà l'Orchestra del Teatro Lirico.

Nel ruolo di voce recitante, sia nel brano di Britten che in quello di Prokof'ev, si esibisce l'attore comico cagliaritano Massimiliano Medda. (ANSA).