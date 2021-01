Vaccini: sindaco Cagliari,a marzo inoculazioni a popolazione

"Le vaccinazioni per la popolazione inizieranno a marzo, con l'ipotesi di riuscire a vaccinare tutti entro fine settembre se verranno rispettate le date di consegna e le quantità di dosi programmate. A piccoli passi riusciremo a tornare alla nostra vita". Lo scrive su Facebook il sindaco metropolitano di Cagliari e vice presidente nazionale Anci con delega ai Trasporti, Paolo Truzzu, collegato in videoconferenza con il commissario Arcuri e i sindaci metropolitani per un aggiornamento sul piano vaccinale predisposto dal Governo.

"Il commissario ha accolto la proposta di un nostro coinvolgimento organizzativo, soprattutto in considerazione del fatto che nelle città metropolitane vive il 40% della popolazione", aggiunge il sindaco del capoluogo.