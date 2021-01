Lirico Cagliari: Requiem di Mozart per "Inverno in musica"

(ANSA) - CAGLIARI, 19 GEN - Prosegue nel segno di Mozart "Inverno in musica 2021". La rassegna del Teatro Lirico di Cagliari propone per il nuovo appuntamento "Il Requiem".

Il concerto sinfonico-corale, tra le più popolari e celebri pagine, sarà diffuso in diretta dal Teatro cagliaritano il 23 gennaio alle 21, su Videolina e in live streaming, in collaborazione con il Gruppo L'Unione Sarda.

Sul podio a dirigere Orchestra e Coro del Lirico è atteso il giovane direttore venezuelano Diego Matheuz, già applaudito ed apprezzato a Cagliari nel 2009. Nei ruoli solistici si esibiscono: Sara Rossini (soprano), Natalia Gavrilan (mezzosoprano), Leonardo Caimi (tenore), Dario Russo (basso). Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Lasciato incompiuto da Mozart e completato dall'allievo Franz Xaver Süssmayer sulla base degli appunti dell'autore, viene composto a Vienna tra l'agosto e il dicembre 1791. Solamente l'Introitus viene scritto interamente da Mozart, mentre per quel che riguarda le sezioni dal Kyrie all'Hostias sono di Mozart solo le parti vocali. Del celeberrimo Lacrimosa Mozart scrive solo le prime 8 battute.

L'ultima esecuzione a Cagliari del Requiem di Mozart risale al gennaio 2017 con la direzione di Hansjörg Albrecht. (ANSA).