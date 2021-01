Cella frigo in locale sporco, blitz Nas in caseificio Quartu

(ANSA) - CAGLIARI, 19 GEN - Nella cella frigorifera piazzata in uno scantinato sudicio erano custoditi centinaia di formaggi e numerosi chili di pomodori secchi tutti privi di etichettatura e altra documentazione. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nas di Cagliari durante un controllo all'interno di un caseificio nella zona di Quartu Sant'Elena. Sequestrate 608 forme di formaggio, da tre chili ciascuna e 9 bidoni, per complessivi 13 chili d, pomodori secchi, per un valore complessivo di circa 30mila euro. Gli alimenti erano privi di qualsiasi riferimento, indicazione o documentazione commerciale che ne accertasse la l'origine e la provenienza.

Inoltre gli specialisti dell'Arma hanno constatato che le condizioni igieniche del seminterrato all'interno del quale si trovava la cella frigorifera non erano idonee: erano presenti muffe causate da infiltrazioni e residui delle precedenti lavorazioni degli alimenti. (ANSA).