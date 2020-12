Lirico Cagliari: fine anno a tempo di valzer

L'incanto delle sette note per celebrare l'inizio di un nuovo anno. Si rinnova l'atteso e ormai tradizionale appuntamento con il Concerto di Capodanno del Teatro Lirico di Cagliari, che sarà trasmesso in differita giovedì 31 dicembre alle 21 su Videolina e in streaming sui canali web del Gruppo Unione Sarda.

Viaggio tra atmosfere mitteleuropee per chiudere in bellezza un periodo segnato dalla pandemia, tra auspici di serenità: pur con i teatri chiusi, la musica continua a suonare nel capoluogo e nell'Isola. Una serata tra il ritmo vorticoso dei balli tradizionali russi e le seducenti note del Capriccio Spagnolo, i giri di valzer e l'irresistibile ouverture della "Leichte Kavallerie" (Cavalleria leggera) di Franz von Suppé.

A guidare Orchestra e Coro del Lirico nell'esecuzione di celebri brani sinfonici, famose pagine corali, popolarissimi valzer e ouverture sarà Frédéric Chaslin, apprezzato direttore, compositore e pianista francese, al suo debutto sul palco di via Sant' Alenixedda.

Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. L'esecuzione del concerto si attiene alle norme di sicurezza dettate dall'emergenza sanitaria. In sala, quale unico e simbolico spettatore, sarà presente il sovrintendente Nicola Colabianchi.