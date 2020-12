Lirico Cagliari: capolavori di Haydn e Mozart in Tv e online

Due grandi pagine sinfoniche del '700 per un nuovo appuntamento con la rassegna "Autunno in musica" del Teatro Lirico di Cagliari. Due capolavori di Haydn e Mozart saranno proposti al pubblico da casa martedì 15 dicembre alle 21. Dal palco del Lirico sarà trasmesso in diretta tv su Videolina e in live streaming sui canali del gruppo L'Unione Sarda. In programma la Sinfonia in Re maggiore n. 104 "London" di Franz Joseph Haydn e la Sinfonia in Do maggiore n. 41 "Jupiter" di Wolfgang Amadeus Mozart: si tratta per entrambi delle ultime sinfonie composte.

La serata segna il ritorno sul podio alla guida dell'Orchestra del Lirico di Michele Spotti. Ventisette anni, il talentuoso direttore lombardo è considerato dalla critica uno dei più promettenti giovani direttori d'orchestra italiani. Il suo debutto sul palco cagliaritano risale al 2019. Sarà un altro concerto senza pubblico, per via delle norme anti Covid. In sala, unico e simbolico spettatore, il sovrintendente Nicola Colabianchi.