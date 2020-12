Nasconde in casa 7,5 kg di marijuana, arrestato a Serramanna

(ANSA) - CAGLIARI, 02 DIC - In casa nascondeva 7,5 chili di marijuana. Si è conclusa con l'arresto di Roberto Satta, 43 anni, la nuova operazione antidroga condotta dai 'Falchi' della squadra mobile, coordinata dal dirigente Fabrizio Mustaro. Il blitz è scattato ieri a Serramanna. Gli agenti, che a seguito di indagini avevano scoperto che in zona c'era una intensa attività di spaccio, hanno perquisito l'abitazione di Satta. In casa e nel patio esterno hanno trovato diverse confezioni e buste piene di marijuana, sequestrando complessivamente 7,5 chili. L'uomo adesso si trova ai domiciliari.

A Iglesias invece gli agenti del Commissariato hanno arrestato Michele Camboni, 37 anni, già noto alle forze dell'ordine. I poliziotti hanno perquisito la sua abitazione e altri immobili di sua proprietà sequestrando quasi 10 grammi di cocaina, 11 dosi già pronte per essere vendute e circa 16mila euro in contanti. Anche al 37enne sono stati concessi i domiciliari. (ANSA).