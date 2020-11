400 anni Ateneo Cagliari, logo Università su Torre Elefante

I 400 anni dell'Università di Cagliari colorano le notti della città: dalle 17.30 alle 23 fino a lunedì 30 novembre, un faro proietta sulla Torre dell'Elefante il logo ideato per celebrare i quattro secoli di vita dell'ateneo guidato da Maria Del Zompo. L'iniziativa comincia proprio in coincidenza della Notte dei Ricercatori, in programma oggi fino a tarda sera.

"Sono 400 anni di una storia bellissima - commenta Del Zompo - che denota la passione che i cagliaritani hanno sempre avuto nel sostenere la cultura come mezzo di crescita della società. Una storia in cui Università e città sono sempre cresciute insieme".

Per questo accanto al logo - come in tutti i materiali promozionali della ricorrenza - compare la frase "Uniti nel sapere da 400 anni". L'iniziativa dell'Università del capoluogo sardo si ripeterà nel 2021, in particolare in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'Anno accademico, rinviata da questo autunno a causa della pandemia.