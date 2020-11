Due migranti accoltellati nella notte a Cagliari, sono gravi

Due cittadini tunisini di 25 anni sono stati accoltellati durante la notte a Cagliari e adesso si trovano ricoverati in gravi condizioni negli ospedali Brotzu e Policlinico di Monserrato. L'episodio è avvenuto poco dopo le 23,30. Al 113 sono arrivate le segnalazioni di due uomini feriti a terra vicino alla fermata dell'autobus di via Abruzzi, nel quartiere di Is Mirrionis. Quando gli agenti della squadra volante sono arrivati sul posto, c'erano già le ambulanze del 118 che hanno trasportato i due feriti, privi di sensi, in ospedale. Avevano diverse ferite da arma da taglio all'addome, al petto e al collo.

Per tutta la notte la polizia ha cercato di ricostruire l'episodio. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero stati aggrediti da qualcuno nella zona di via Premuda. Forse hanno avuto una discussione che è poi degenerata. Il caso adesso è passato agli investigatori della squadra mobile. Appena le condizioni dei feriti miglioreranno saranno raccolte le loro testimonianze.