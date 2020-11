Basket: Pozzecco, in Champions Tenerife è la favorita

(ANSA) - SASSARI, 03 NOV - Archiviata la vittoria di domenica in campionato contro Varese, coach Gianmarco Pozzecco suona la carica in vista dell'appuntamento continentale di mercoledì 4, quando al PalaSerradimigni alle 20.30 si presenterà l'Iberostar Tenerife, per il quale il tecnico biancoblu spende parole di elogio. "Tenerife mi fa impazzire, ha una conformazione europea, un mix di giocatori esperti e giovani - dice Pozzecco - è la classica squadra spagnola e secondo me, al momento, è una di quelle che gioca meglio in Europa ed è la favorita alla vittoria finale di questo torneo".

La Dinamo, però, è in buona salute, soprattutto sul piano mentale, e affronta questo nuovo appuntamento di Champions con la testa sgombra. "Sono orgoglioso di quello che ho visto domenica, ho goduto nel vedere la mia squadra giocare bene e ascoltare in modo rigoroso e disciplinato le indicazioni che venivano date dal mio staff, per me questo ha un valore enorme", dice l'allenatore del Banco di Sardegna. "Dobbiamo accettare le assenze, focalizzandoci su noi stessi", aggiunge.

"In campo bisogna aggiungere piccoli dettagli con grande continuità, come ha fatto benissimo domenica il capitano Jack Devecchi - conclude - se lavoriamo tutti in questa direzione, possiamo competere con chiunque: questo è il nostro obiettivo".

