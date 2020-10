Comunali: manca il quorum, niente sindaco in tre paesi

Sono tre su 48 i Comuni della Sardegna dove è stata presentata un'unica lista che non hanno raggiunto il quorum del 50% più degli elettori, rendendo nulle le elezioni: Aritzo (Nuoro), Tadasunis (Oristano) e Villanova Tulo (sud Sardegna). In quest'ultimo centro l'affluenza si è fermata al 28,7%, il dato più basso di questa tornata amministrativa. Ad Aritzo e Tadasunis, invece, il sindaco non è stato eletto per pochissimo: in entrambi i Comuni ha votato poco più del 49% degli aventi diritto. In questi tre paesi verrà ora nominato il commissario straordinario, così come già successo per altri quattro dove un mese fa non era stata presentata nessuna lista: Talana, Belvì, Sorgono e Seneghe.