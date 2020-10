Covid: Sassari, 11 multe dopo "segnalazione" dai cittadini

Alcuni residenti di via Quarto, nel centro di Sassari, hanno denunciato assembramenti e il mancato utilizzo della mascherina alla Polizia locale e 11 ragazzi minorenni che stazionavano in gruppo sotto i portici sono stati multati. Si tratta di uno dei primi casi di "segnalazioni" da parte dei cittadini sul rispetto delle norme anti covid. Gli agenti, dopo avere identificato i giovani, hanno fatto scattare la sanzione da 400 euro.

Negli ultimi due giorni la Polizia locale ha intensificato i controlli nei pressi delle scuole e nelle vie dello svago sanzionando in totale 27 persone, per la maggior parte giovanissimi: otto sono stati sanzionati davanti a due istituti superiori, mentre altri giovani tra i giardini di via Tavolara e piazza Colonnello Serra, tutti perché creavano assembramenti e non usavano la mascherina.