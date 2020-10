Covid: locale aperto alle 3 di notte, titolare multato

Violando le disposizioni del Dpcm entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus, continuava a servire i clienti alle 3 di notte. È accaduto a VIllacidro, nel Sud Sardegna. Multato il titolare del locale. I carabinieri hanno eseguito un controllo poco prima delle 3, scoprendo che all'interno dell'esercizio pubblico c'erano ancora tre clienti che consumavano bevande e alimenti. Per il titolare è scattata immediatamente la sanzione e la segnalazione alla Prefettura che potrà prendere anche altri provvedimenti. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.