Università: studenti Cagliari, dossier su igiene e alloggi

Universitari di Cagliari ancora in trincea per gli alloggi dell'Ersu. Questa volta nel mirino ci sono le condizioni igieniche di camere e bagni.

Diffuso un dossier di video e fotografie in cui si sottolinea soprattutto il problema dei vani doccia. "Questa è solo la punta dell'iceberg - denunciano in una nota - i problemi strutturali aumentano di anno in anno, ma l'ente preferisce tappare i buchi quando perdono invece di risolvere il problema alla radice. È la stessa politica adottata nei confronti degli idonei non beneficiari di posto alloggio: sapevano benissimo, almeno da luglio, che si sarebbe presentato questo problema eppure non hanno fatto niente per porvi rimedio".

Venerdì 23 di nuovo in piazza. "Saremo nuovamente davanti alla sede dell'ERSU - spiegano gli studenti - per chiedere una soluzione per tutti quegli studenti che sono rimasti esclusi dall'alloggio, pur essendo idonei nelle graduatorie".