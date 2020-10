Influenza: 15mila vaccini disponibili in Gallura

Quindicimila vaccini sono già disponibili per la campagna antinfluenzale in Gallura. Le dosi sono state consegnate alla Assl di Olbia e sono ora in distribuzioni ai medici di famiglia che dalla prossima settimana inizieranno la vaccinazione sulle persone considerate soggetti a rischio. Recependo la richiesta delle associazioni di categoria, l'azienda sanitaria ha messo a disposizione dei medici le strutture dove effettuare le vaccinazioni.

Per fare il vaccino si dovrà prendere appuntamento col proprio medico di famiglia e rispettare le norme previste per il contrasto alla diffusione del virus. Qualora il medico fosse impossibilitato, ci si può rivolgere ai centri vaccinali di riferimento. Le persone nella fascia di età tra i 6 e i 59 anni che non rientrano tra le categorie a rischio, possono acquistare il vaccino nelle farmacie. Nei prossimi giorni la Assl fornirà anche le indicazioni per la vaccinazione dei bambini, i cui pediatri di libera scelta non hanno aderito alla campagna vaccinale.