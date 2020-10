Calcio: Torino-Cagliari, 1000 biglietti in vendita

Non più su invito, ma in vendita: il Torino informa che da domani saranno acquistabili mille biglietti per la sfida di domenica pomeriggio alle 15 contro il Cagliari, quarta giornata di campionato. Il club granata precisa che saranno in vendita soltanto via web, sulla piattaforma di Vivaticket, e che verrà dato il diritto di prelazione agli abbonati della scorsa stagione. Saranno in vendita posti in Tribuna Granata (40 euro), nella Poltroncine Granata (80 euro), in Tribuna Grande Torino (150 euro) e negli Sky Box (250 euro).

Se fossero disponibili ancora tagliandi, da venerdì 16 ottobre verrà abilitata la vendita libera, mentre il diritto di prelazione verrà inibito per la partita di Coppa Italia del 28 ottobre contro il Lecce per chi ne avrà usufruito già contro il Cagliari.