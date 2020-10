Scontro frontale tra auto nel Cagliaritano, due morti

Aveva appena accompagnato la moglie in procinto di partorire all'ospedale di San Gavino, Andrea Cogoni, il 34enne di Gesturi morto nello scontro frontare di questa notte tra due auto sulla statale 197 a Villamar. L'uomo era alla guida di una Nissan Juke e stava rientrando a casa quando la Bmw condotta da Nicola Ghiani, 37 anni di Guasila, ha invaso la corsia opposta di marcia: l'impatto è stato inevitabile ed entrambi i conducenti sono morti sul colpo. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita nei dettagli dai carabinieri della compagnia di Sanluri. Anche Ghiani stava tornando a casa dopo una serata in un locale di Tuili. Arrivato all'altezza del chilometro 39,500 ha perso il controllo dell'auto, finendo sulla corsia opposta proprio nel momento in cui transitava la Nissa Juke condotta da Cogoni. A causa dello scontro, la Juke è finita fuori strada, mentre la Bmw dopo una serie di carambole è rimasta al centro della carreggiata. La statale è rimasta chiusa per quasi tre ore.