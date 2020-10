Un motociclista tedesco di 58 anni è morto nel primo pomeriggio sulla statale 198 che collega Seui a Lanusei. Per cause ancora da accertare, il centauro ha perso il controllo nella moto andando a impattare rovinosamente sull'asfalto. Inutili i soccorsi dei medici del 118: l'uomo è morto sul colpo. Sulla statale, per alcune ore, ci sono stati rallentamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e l'Anas.