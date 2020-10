Tenta di uccidere lo zio nel sonno, arrestato a Carbonia

Ha accoltellato lo zio mentre dormiva, un fendente alla gola che solo per fortuna non lo ha ucciso. È accaduto durante la notte a Carbonia, un giovane di 21 anni, Fabio Diana, è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Carbonia, con l'accusa di tentato omicidio.

Lo zio è stato trasportato all'ospedale Sirai di Carbonia. È ricoverato, la prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita.

Il ragazzo è stato rintracciato mentre girovagava in stato confusionale. Al momento sono sconosciute le ragioni del gesto, forse i due poco prima avevano avuto una discussione.