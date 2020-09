Al via FIND 38, festival internazionale della nuova danza

"All we can do is dance" ("tutto quello che possiamo fare è ballare"): è il tema e titolo del FIND 38/XXXVIII Festival Internazionale Nuova Danza.

Si svolgerà dal 29 settembre fino al 30 ottobre a Cagliari nell'Orto dei Cappuccini, al Teatro Massimo e ai Giardini Sotto le Mura e al Teatro Civico di Sinnai. Un denso programma tra spettacoli e concerti, performances, incontri, videoproiezioni e incursioni urbane. Find 38 è una vetrina dedicata alla danza contemporanea, con un respiro internazionale: accanto ad artisti affermati e compagnie di punta della scena italiana ed europea spazio ai giovani autori e progetti originali, grazie a preziose sinergie e collaborazioni con network nazionali.

Sono 26 le pièces di danza, per 30 appuntamenti e due concerti, due giornate dedicate alla videodanza con Breaking 8 e coreografie in vetrina con Showindows: la storica kermesse inventata da Paola Leoni propone un'interessante panoramica sui nuovi linguaggi e le moderne derive dell'arte di Tersicore.

Tra i protagonisti Claudio Bernardo con "Un instant dans la maison d'autrui" nel segno di Maurice Béjart, Monica Casadei (Artemis Danza) con "Solo Dante #Inferno" e Luciano Padovani (Naturalis Labor) con "The Rite" accanto alla compagnia francese Art Mouv' che presenta "En attendant James B." mentre la coreografa cagliaritana Francesca La Cava firma "Voglio la luna". Spazio ai giovani autori con il FINDER e la Serata Explò - Anticorpi XL, incursioni di Danza Urbana con "Space" di e con Marco Di Nardo. In scena le nuove produzioni dell'ASMED / Balletto di Sardegna - "Zatò e Ychi" con la regia di Senio GB Dattena e "Four" di Olimpia Fortuni, Matteo Marchesi, Manolo Perazzi e Sara Pischedda - e poi "Lughente e Sùtile Lughe" di Tiziana Troja e Valentina Puddu (LucidoSottile).