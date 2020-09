Teatro: Cedac porta la magia del circo a Villa Pollini

(ANSA) - CAGLIARI, 22 SET - Il nouveau cirque con la sua magia, va in scena con la prima rassegna internazionale dedicata a quest'arte giovane ma con radici antiche, adatta a un pubblico di tutte le età. Su il sipario a Cagliari per "Circo in Villa" 2020: sei i titoli in cartellone dal 25 settembre al 3 ottobre, tutti alle 18, nella ottocentesca Villa Pollini. "La rassegna di circo contemporaneo firmata Cedac, in collaborazione con la Soprintendenza di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, arricchisce la programmazione del circuito multidisciplinare in Sardegna - sottolinea la direttrice artistica Valeria Ciabattoni - i riflettori sono puntati su un'arte dalle molteplici declinazioni, in cui si fondono teatro, danza, musica e tecniche circensi, ricca di fantasia, ironia e poesia".

"Circus Maccus" diretto da Virginia Viviano, darà il via alla kermesse (25 settembre). Acrobati, giocolieri e clown rivelano splendori e miserie di una vita "sotto il tendone".

Sbarcano poi nell'Isola (26) gli Jashgawronsky Brothers, con la loro "musica del riciclo" che trasforma pentole e grattugie, scope e coltelli in strumenti sonori e fuoriesce dai bidoni della spazzatura nel divertente "PopBins". Il gioco delle passioni rivive invece ne "La Commedia del Tango" interpretata con "meravigliosa leggerezza" da Los Guardiola, il duo italo-argentino formato dai danzatori e attori Marcelo Guardiola e Giorgia Marchiori (27). E ancora: spazio all'incantevole storia dell'"Omino della Pioggia" di e con Michele Cafaggi, tra mille bolle di sapone per far sognare grandi e piccini (1 ottobre). Infine un duplice appuntamento con la Compagnia Nando e Maila, al secolo Ferdinando D'Andria e Maila Sparapani, tra i pionieri del circo contemporaneo in Italia. Propongono una "Sonata per tubi" dove tutto diventa musica (2 ottobre) e "Kalinka" (3 ottobre) in cui il sedicente impresario Mascherpa e la primadonna Maila Zirovna raccontano "Il Circo Russo come non l'avete mai visto". (ANSA).