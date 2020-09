Cinema: il Premio Solinas riparte da La Maddalena

Il Premio Solinas spegne 35 candeline e sceglie di farlo a La Maddalena, dove è nato e dove dal 23 al 27 settembre andrà in scena la fase finale di un lavoro che va avanti tutto l'anno, una "bottega creativa", come amano definirla i promotori, una struttura permanente, costantemente impegnata attraverso i suoi concorsi e attività nel settore strategico della scoperta e promozione di nuovi talenti per il cinema italiano. Un laboratorio continuo grazie al quale sono stati sin qui realizzati 110 film, 10 cortometraggi, 3 web series e 3 piloti per serie tv realizzati da Rai Fiction e distribuiti su Rai Play.

A rendere possibile la kermesse nell'arcipelago in cui tutto ha avuto inizio, è il sostegno di Mibact, Regione Sardegna e Fondazione Sardegna Film Commission. Sarà un laboratorio a cielo aperto, anche per rispettare le norme per la sicurezza e il distanziamento sociale, per includere, mettere in relazione e creare opportunità di confronto tra sceneggiatori, registi, produttori, distributori, giornalisti, addetti ai lavori e finalisti del Premio. A parlare di cinema e dintorni ci saranno Cartoon Italia, 100 Autori, Anac, Writers Guild Italia, Doc\it, Anica, Agici, Apollo11, Istituto Superiore Giuseppe Garibaldi - La Maddalena, Bookciak Azione!, Rai Fiction, Cinemed, Magie Letterarie, Artchivio, Olbia Film Network, Italian Film Commissions e Ids (Italian Doc Screenings). In particolare, Cartoon Italia, associazione italiana dei produttori di animazione, darà vita con Sardegna Film Commission a due giorni dedicati all'incontro tra autori e sceneggiatori specializzati nella creazione di prodotti italiani innovativi di animazione, sia seriale che cinematografica.

"È con soddisfazione e responsabilità che rinnoviamo l'impegno con il Premio Franco Solinas a La Maddalena per il terzo anno consecutivo - commenta Gianluca Aste, presidente della Sardegna Film Commission - Rappresenta un'importante occasione di alta formazione per gli autori e i produttori del cinema made in Sardegna e rafforza il posizionamento della nostra regione e della nostra film commission nel panorama italiano degli autori di strategie di formazione e scoperta di nuovi talenti".