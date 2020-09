Scuola: sindaco Galtellì, tutto pronto per avvio lezioni

(ANSA) - NUORO, 19 SET - A Galtellì le lezioni riprenderanno martedì 22 settembre per gli studenti delle scuole medie, mentre per gli alunni dei plessi scolastici dell'infanzia e delle primaria, interessati dal referendum, riprenderanno il 23.

"In attesa del calendario scolastico che disciplini gli ingressi dei bambini e ragazzi in paese - spiega il sindaco Giovanni Santo Porcu su Facebook - comunico che per le scuole medie è stata disposta la sanificazione dei locali per lunedì 21 e quindi inizio delle lezioni martedì 22. Per l'infanzia e la primaria, plessi interessati dal referendum, la sanificazione avverrà martedì 22 subito dopo il termine dei lavori dell'ufficio elettorale e ripristino aule con inizio delle lezioni mercoledì 23". Per quanto riguarda la mensa scolastica, "in attesa di assestamento orario lezioni, andamento profilassi Covid, viene spostata all''1 novembre.. Anche quest'anno in tutti i plessi è stata effettuata la manutenzione ordinaria e nei plessi dell'infanzia siamo riusciti a fare anche i controlli statici del palazzo e di gli impianti elettrici e idrici", conclude il primo cittadino. (ANSA).