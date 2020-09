Treni: lavori su tratta Oristano-S.Gavino, bus sotitutivi

(ANSA) - ORISTANO, 18 SET - Sabato 19 e domenica 20 settembre 2020, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione dei treni è sospesa tra Oristano e San Gavino.

L'intervento di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) riguarda in particolare le travate metalliche dei due ponti presenti lungo la linea, per un investimento di circa 350.000 euro. Sono in tutto 30 i tecnici di RFI e di altre ditte appaltatrici che saranno all'opera sino alle 5 di lunedì 21 settembre.

I treni regionali subiranno variazione d'orario lungo la linea Macomer-Cagliari e saranno sostituiti con bus nella tratta interrotta. L'orario di partenza e di arrivo dei bus potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Gli autobus da Oristano e San Gavino e i collegamenti ferroviari da Cagliari per le relazioni verso Olbia e Sassari anticipano la partenza.

Tutte le soluzioni di viaggio modificate sono consultabili sui sistemi informativi delle imprese ferroviarie. (ANSA).