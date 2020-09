Nel borgo di Lollove due giornate all'insegna del benessere

(ANSA) - NUORO, 16 SET - Due giorni di puro benessere a Lollove (Nuoro), il più piccolo borgo medievale d'Italia, verranno proposti il 19 e 20 settembre per la terza edizione dell'evento mondiale di benessere World Wellness Weekend - InEvoSpa Lollove, che vede come ambasciatrice in Sardegna Giovanna Lorrai.

Otto le attività delle varie discipline olistiche a beneficio del corpo e della mente, che potranno praticare i visitatori: dallo Yoga Nidra, al Laboratorio di Danza Emozionale, all'Hatha Yoga, fino al Trattamento Bowen, che si svolgeranno nel complesso della Casa Museo di Roberto Chessa e in angoli suggestivi dell'abitato con la collaborazione dei dieci residenti.

"L'evento che ha come fondamento quello di far conoscere le attività di benessere che vengono svolte all'interno delle Spa,nasce nel 2017 - ha spiegato l'ambasciatrice della manifestazione Giovanna Lorrai nella conferenza stampa di presentazione nello Spazio Ilisso a Nuoro - Io non ho una Spa canonica, ma ne ho una enorme che è la Sardegna. Quest'anno abbiamo scelto il borgo suggestivo di Lollove nel quale poter offrire un benessere completo: chi arriva potrà partecipare alle attività, visitare il borgo, la casa muse , ma potrà anche raggiungerci in bicicletta a partire da Predistrada a Nuoro.

Anche al cibo verrà riservata un'attenzione speciale: i pasti saranno un'esperienza emozionale per occhi e palato con materie prime a km 0. Il menù prevede ricette identitarie all'insegna del comfort food, realizzate a cura di Lollovers di Simone Ciferni, la cui famiglia è proprietaria dell' apprezzata locanda "Da ZiaFranzisca".

Per arrivare al borgo bisogna prenotarsi attraverso la app InEvoSpaNaturaleSardegna viste le misure anti Covid. (ANSA).