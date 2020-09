Perde controllo della moto, la figlia muore nell'incidente

Una ragazza sassarese di 20 anni, Beatrice Palitta, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato poco prima delle 20 sulla provinciale Castelsardo-Santa Teresa Gallura, all'altezza di Lu Bagnu. La vittima, studentessa universitaria, viaggiava come passeggera su una moto Honda Cbr 1000 guidata da suo padre. Per motivi che sono in fase di accertamento, il papà della ragazza ha perso il controllo della potente moto finendo fuori strada. Lui è rimasto praticamente illeso, mentre la caduta è stata fatale per la 20enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Valledoria, che hanno eseguito i rilievi dell'incidente, il 118 e i vigili del fuoco.