Giallo a Tertenia, ordigno trovato in cortile di una casa

Giallo in Ogliastra per il ritrovamento di un ordigno rudimentale all'interno del cortile di un'abitazione a Tertenia. L' involucro sospetto è stato scoperto stamattina da una donna di 73 anni davanti alla sua casa: ha chiamato i Carabinieri della stazione del paese, che arrivati sul posto hanno riscontrato che si tratta di un secchio di medie dimensioni dal quale fuoriuscivano dei cavi elettrici raccolti con alcuni elementi in plastica. I militari hanno messo in sicurezza la zona interessata e segnalato il ritrovamento agli artificieri del Comando Provinciale di Nuoro. Gli specialisti giunti sul posto hanno ispezionato il manufatto e accertato che si tratta di un ordigno rudimentale contenente cavi elettrici ed un condensatore, che però non poteva esplosede. I militari hanno quindi sequestrato tutto il materiale per sottoporlo a ulteriori esami.

Sul motivo per cui la bomba sia stata posizionata nel cortile dell'anziana, indagano i militari della Compagnia di Jerzu al comando del capitano Alessandro D'Auria: difficile per gli uomini dell'Arma che l'obiettivo fosse la proprietaria dell'abitazione. Le indagini vengono condotte a tutto campo per cercare di fare chiarezza sull'anomalo ritrovamento.