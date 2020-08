Dorme in strada e aggredisce poliziotti che lo svegliano

Si è scagliato contro i poliziotti responsabili solo di averlo svegliato mentre dormiva accanto a una ragazza lungo una passerella del porticciolo di Su Siccu a Cagliari. Un 32enne è stato denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri mattina gli agenti della squadra volante, impegnati nel consueto controllo del territorio, transitando in viale Colombo hanno notato due giovani stesi lungo una passerella a Su Siccu.

Si sono avvicinati per controllare e hanno visto un ragazzo e una ragazza dormire tranquillamente. Gli agenti, sono riusciti a svegliare la ragazza, che ha spiegato loro di aver trascorso la serata con il 32enne e che si stavano riposando. Improvvisamente anche il giovane accanto a lei si è svegliato e senza ragione si è scagliato contro gli agenti colpendoli con calci e pugni. I poliziotti lo hanno bloccato e portato in Questura. Per lui è scattata la denuncia.