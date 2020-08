Lirico Cagliari riapre a serate al chiuso con posti limitati

C' è attesa per il primo tentativo di ritorno alla normalità con un doppio concerto all'interno del teatro lirico di Cagliari. L'11 e 12 agosto alle 21 si alza infatti nuovamente il sipario del Teatro di via Sant'Alenixedda. Dopo la chiusura forzata dovuta al lockdown riapre le sue porte al pubblico con due appuntamenti al chiuso, con un numero limitato di spettatori, 200 su oltre 1600 disponibili, per le direttive anti Covid. Posti limitati ma anche rigide misure con artisti del Coro distanziati da cabine in plexiglas.

La rassegna estiva "Classicalparco" dall'Arena all aperto al Parco della Musica si trasferisce quindi all'interno per accogliere sul palco il Coro, preparato e diretto da Donato Sivo. L'accompagnamento musicale alla batteria è di Pierpaolo Strinna, quello al pianoforte è di Andrea Mudu.

La serata è dedicata alle grandi pagine corali, alle celebri colonne sonore e ai medley tratti da famosissimi film e musical.

Tra i brani si passerà da "Over the Rainbow" da "Il mago di Oz" di Harold Arlen, resa immortale dalla giovane Judy Garland al musical di Berlin "Anna prendi il fucile" al mondo giovanile di "Saranno famosi". Poi ancora dal Gershwin operistico di "Porgy and Bess" alla colonna sonora di un fantasy come "Il signore degli anelli" e il medley corale di "West Side Story" di Leonard Bernstein.

"Questa ripartenza non può fare a meno dell' arte e della cultura e soprattutto della musica - ha detto all'ANSA il sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari Nicola Colabianchi - e i luoghi per eccellenza deputati a far buona musica sono i teatri d' opera che non sono stati chiusi nemmeno durante la guerra. I concerti all' aperto sono stati una soluzione apprezzata dal pubblico, ma questa riapertura, seppur estemporanea e a numero chiuso, è particolarmente emozionante".

(ANSA).