Coronavirus: sei nuovi casi in Sardegna

Sei nuovi casi di Covid 19 nel Sud Sardegna: cinque contatti di casi precedentemente confermati a Carloforte e un turista arrivato dalla Francia, tutti si trovano in isolamento domiciliare. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. E' quanto emerge nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale. Sono 1.439 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 113.066 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 6, nessuno in terapia intensiva, mentre 54 sono le persone in isolamento domiciliare.

Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.240 pazienti guariti, più altri 5 guariti clinicamente. Dei 1.439 casi positivi complessivamente accertati, 271 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 135 (+6 rispetto al dato di ieri) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 84 a Nuoro, 888 a Sassari.