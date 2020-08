Auto si ribalta sulla statale 131, morto un 24enne

Grave incidente stradale questa mattina sulla statale 131 all'altezza di Nuraminis. Un 24enne di Sestu, Andrea Efisio Piras ha perso la vita. La dinamica non è ancora stata del tutto chiarita e sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sanluri. Pira, a bordo di una Fiat Bravo, stava percorrendo la Carlo Felice in direzione Cagliari, quando arrivato all'altezza del chilometro 35 a Villagreca ha perso il controllo del veicolo. L'auto, dopo una violenta sbandata, è finita contro il guardrail, ribaltandosi e invadendo la carreggiata opposta. Il giovane, da quanto si apprende, sarebbe stato sbalzato dall'abitacolo. A dare l'allarme gli automobilisti che transitavano nella zona.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Il 24enne potrebbe anche aver perso il controllo dell'auto per un malore o un colpo di sonno.