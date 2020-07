Migranti: sbarco nel sud Sardegna, c'è anche bimba di 5 anni

C'è anche una bambina di 5 anni, accompagnata dal padre, tra i 17 algerini sbarcati ieri notte a Sant'Antioco, nel Sud Sardegna. Il barchino con a bordo i migranti è stato intercettato da una motovedetta della Guardia di finanza mentre si avvicinava alle coste della Sardegna.

Gli algerini sono stati bloccati e trasportati fino in porto a Sant'Antioco dove ad attenderli c'era la Polizia. Dopo le visite mediche e le identificazioni sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir dove rimarranno in quarantena. Nei giorni scorsi si erano registrati molti sbarchi, circa 100 algerini in 24 ore arrivati in Sardegna, e il continuo arriva di migranti ha innescato le polemiche legate ai rischi di una possibile diffusione del Coronavirus (due erano risultati positivi) con il centrodestra all'attacco del Governo.