Turismo: 4 Mori Muravera miglior camping per famiglie

Al Quattro Mori di Muravera il titolo di miglior camping village nella sezione Family 2020. Il riconoscimento è stato assegnato nell'ambito della quinta edizione dei certificati di eccellenza KoobCamp. Secondo gli organizzatori del premio, "si tratta di un esclusivo complesso turistico, tra verdi colline e lunghissime spiagge di sabbia finissima, ideale per una vacanza in famiglia: natura incontaminata, mare cristallino e uno staff cordiale ed efficiente a disposizione sono i punti di forza del Camping Village 4 Mori". La vittoria finale è il risultato di una selezione che ha portato alla nomina dei 10 migliori campeggi e villaggi per le vacanze in famiglia.